В Мордовии 98,9% жителей пользуются мобильными телефонами

Репортер

Такие цифры приводит Мордовиястат по результатам комплексного наблюдения условий жизни населения республики в 2024 году.

Отмечается, что стационарными телефонами пользуются 11,2% жителей региона. Два года назад этот показатель составлял почти 20 процентов.

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