В Мордовии 98,9% жителей пользуются мобильными телефонами

«Пусть герои живут в наших сердцах!»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
Такие цифры приводит Мордовиястат по результатам комплексного наблюдения условий жизни населения республики в 2024 году.
Отмечается, что стационарными телефонами пользуются 11,2% жителей региона. Два года назад этот показатель составлял почти 20 процентов.
Поделиться в соц. сетях:
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей