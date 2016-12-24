В регионах России усилят модернизацию коммунальной инфраструктуры

Зампредседателя Правительства РФ и председатель правительственной комиссии по региональному развитию Марат Хуснуллин рассказал о планах по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. Работа ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

До 2030 года планируется обновить больше 50 тысяч км инженерных сетей, а также построить и модернизировать не меньше 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Это позволит улучшить качество коммунальных услуг для 20 миллионов россиян.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры – одна из ключевых составляющих комплексного развития населенных пунктов и повышения качества жизни россиян. Для достижения показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» необходимо значительно обновить инфраструктуру, модернизировать мощности инженерных сетей. Эта масштабная работа направлена на решение имеющихся проблем в отрасли ЖКХ. При этом важно обеспечить системное планирование, основой для этого должны стать комплексные планы модернизации систем ЖКХ регионов. К 2030 году планируется ежегодно менять не менее 2,5% сетей, к 2035 году этот показатель должен составить не менее 5%», – сказал Марат Хуснуллин.

На реализацию поставленных целей необходимо направить 4,5 трлн рублей. Значительная часть средств будет обеспечена за счет внебюджетных источников.

Вице-премьер также сообщил, что за предыдущие 5 лет в регионах России построили и модернизировали больше 12 тысяч км инженерных сетей и 5,5 тысяч объектов инфраструктуры сферы ЖКХ.

Напомним, что в марте Глава Республики Мордовия Артём Здунов встретился с Министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. На встрече обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры в республике. В этом году планируется обновить 1,6 км сетей водоотведения и 2,2 км сетей водоснабжения. Также будет ускорен капремонт водовода в Пролетарском районе Саранска, который обеспечит чистой водой больше 75 тысяч жителей города.