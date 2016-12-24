В Саранске досрочно открыли автомобильное движение на пересечении улиц Старопосадская и Республиканская

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Об этом в телеграм сообщил градоначальник Владимир Быков.
Работы по реконструкции канализационных сетей на этом участке завершились.
«Подрядная организация ООО «РГ-Строй групп» завершила монтаж участка коллектора протяженностью 58 м. диаметром 800 мм, по проезжей части уложено основание из песка и щебня, выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части», - отметил мэр Саранска.
Владимир Быков также оповестил, что с 15 мая автобус № 27 будет выполнять рейсы по старой схеме движения по ул. Старопосадской и ул. Ботевградской.
При этом, с 8:00 16 мая и до завершения работ по монтажу канализационного коллектора будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на новом участке - пересечении улиц Грузинская и ул. Республиканская.
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