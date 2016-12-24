В Саранске 8 мая и 9 мая будет ограничено движение транспорта

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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
В Саранске на время проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая и 9 мая будет ограничено движение транспорта.
8 мая с 9:00 до 21:00 минут временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств:
- по ул. Большевистской на участке от ул. Коммунистической до ул. Полежаева
- по ул. Б. Хмельницкого на участке от ул. Большевистской до ул. Пролетарской
- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Полежаева.
8 мая с 10:00 до окончания мероприятий временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств:
- по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской
- по ул. Большевистской от ул. Кавказской до ул. Советской
- по ул. Советской от площади Победы до ул. Демократической.
9 мая с 8:00 до 22:30 временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств:
- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до площади Победы
- по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической
- по ул. Л.Толстого на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической
- по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской
- по ул. Большевистской на участке от ул. Кавказской до ул. Советской
- по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до
ул. Советской
- по ул. Демократической на участке от ул. Советской до ул. Кавказской
- по ул. Большевистской на участке от ул. Кавказской до ул. Коммунистической.
9 мая с 8:00 до 20:00 9 мая временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств:
- по ул. М. Расковой на участке от ул. Ульянова до ул. Попова
- на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, д. 53А) до ул. Миронова
- по ул. Гожувской в районе Администрации Октябрьского района.
Также с 20:00 8 мая до 22:30 9 мая временно исключена стоянка, остановка транспортных на следующих парковках:
- по ул. Советской в районе здания Госсобрания РМ
- по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Ф. Ушакова
- по ул. Большевистской в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»
- по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, д. 55А).
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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
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