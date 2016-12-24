В Саранске 8 мая и 9 мая будет ограничено движение транспорта

В Саранске на время проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая и 9 мая будет ограничено движение транспорта.

8 мая с 9:00 до 21:00 минут временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств:



- по ул. Большевистской на участке от ул. Коммунистической до ул. Полежаева

- по ул. Б. Хмельницкого на участке от ул. Большевистской до ул. Пролетарской

- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Полежаева.



8 мая с 10:00 до окончания мероприятий временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств:



- по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской

- по ул. Большевистской от ул. Кавказской до ул. Советской

- по ул. Советской от площади Победы до ул. Демократической.



9 мая с 8:00 до 22:30 временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств:



- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до площади Победы

- по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

- по ул. Л.Толстого на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

- по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской

- по ул. Большевистской на участке от ул. Кавказской до ул. Советской

- по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до

ул. Советской

- по ул. Демократической на участке от ул. Советской до ул. Кавказской

- по ул. Большевистской на участке от ул. Кавказской до ул. Коммунистической.

9 мая с 8:00 до 20:00 9 мая временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств:

- по ул. М. Расковой на участке от ул. Ульянова до ул. Попова

- на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, д. 53А) до ул. Миронова

- по ул. Гожувской в районе Администрации Октябрьского района.

Также с 20:00 8 мая до 22:30 9 мая временно исключена стоянка, остановка транспортных на следующих парковках:

- по ул. Советской в районе здания Госсобрания РМ

- по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Ф. Ушакова

- по ул. Большевистской в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»

- по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, д. 55А).



