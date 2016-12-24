В Мордовии состоится открытие мемориального комплекса «Сурский рубеж»

29 апреля в Больших Березниках состоится открытие мемориального комплекса «Сурский рубеж», посвященного героическому подвигу наших земляков - строителей оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны.



Жителей и гостей республики приглашают принять участие в мероприятии. К открытию мемориального комплекса подготовлена насыщенная программа: выступления почетных гостей, музыкальные номера и возможность узнать больше о героических событиях, которые легли в основу нашей истории.