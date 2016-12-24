Активисты Народного фронта стараются превратить Саранск в город-сад

Несмотря на прохладную погоду и ветер, в минувшие выходные активисты Народного фронта в РМ высадили более 100 саженцев голубых елей, липы и ивы на трех ключевых локациях Саранска – на площади Дружбы Народов у памятника «Навеки с Россией», сквере у администрации Октябрьского района и территории Эко-парка.

Автор проекта Альберт Алукаев подчеркнул, что это не разовая акция, а начало системной работы по озеленению города.

– Все желают видеть наш любимый город красивым, чистым, уютным для проживания и утопающим в зелени, - говорит Альберт Алукаев. – Очень рад, что акцию поддержали столько людей и общественных организаций. Вместе мы сможем добиться того, чтобы Саранск получил звание «город-сад».

В мероприятии по озеленению города приняли участие студенты, активисты молодежного крыла Народного фронта, представители Духовного управления мусульман республики, общественные организации и просто неравнодушные жители Саранска. В акции участвовали целые рабочие коллективы. Например, в компании «Эволента» сделать городскую среду более экологичной решили около 40 человек!

Почетным гостем акции стал президент Ассоциации мини-футбола России, который поддержал экологическую инициативу и посадил иву в эко-парке. Артисты Вячеслав Зобков, Карина Сергеева и фолк-группа «Торама» не только приняли участие в посадке деревьев, но и создавали участникам акции отличное настроение произведениями из своего репертуара.