Артём Здунов встретился с главой МЧС России Александром Куренковым

Глава Мордовии Артём Здунов 23 апреля в Москве обсудил с главой МЧС России Александром Куренковым перспективы совершенствования противопожарной службы и инфраструктуры в регионе. Применение специализированной техники для ликвидации природных пожаров позволяет нарастить оперативность реагирования и снизить ущерб от огня, в частности, это касается особо охраняемых территорий. Одна из таких располагается в Темниковском районе. Площадь Мордовского заповедника превышает 32 гектара. Из них 38% было объято огнем в августе 2021 года: языки пламени достигали высоты 40 метров, шквал пепла и дыма стремительно распространялся.

«Чем быстрее удается обнаружить очаг, тем оперативнее специалисты приступают к его локализации. Это требует совершенствования материальной базы и тактики, а также грамотного руководства процессом. Опыт показал, что для сдерживания огня эффективны минерализованные полосы, окольцовывание отдельных очагов, проливка кромки пожара, окарауливание, а также проведение встречного отжига. Все это должно быть своевременным. Упущенное время – это упущенные возможности», - отметил глава МЧС России Александр Куренков.

С начала этого года в Мордовии уже потушен один лесной пожар: в Саранском территориальном лесничестве выгорело полгектара ландшафта. Для контроля за противопожарным состоянием населенных пунктов специалисты МЧС России выезжают в населенные пункты, для которых актуальна опасность природных пожаров. Уже совершена сотня таких обследований. Особый противопожарный режим введен в республике с 1 апреля, на декаду раньше прошлого года, и действует повсеместно: запрещено разводить костры и ограничено посещение лесов. Региональное подразделение МЧС России мониторит оперативную обстановку с пожарами на территории республики.

Также речь шла о перспективах реализации проекта по оснащению пожарно-спасательной техникой реагирующих подразделений республики. «Необходимо развивать сотрудничество с крупными отечественными производителями пожарной техники. Наши специалисты активно сотрудничают с инженерами и конструкторами российских заводов. В такой связке удается совершенствовать образцы и делать их максимально удобными для работы пожарных и технически эффективными», - отметил Александр Куренков.

Артём Здунов поделился планами по созданию предприятия по техническому обслуживанию и сборке пожарной техники совместно с челябинским производителем. «Республика готова производить модульную пожарно-спасательную технику для нужд министерства. Необходимые производственные возможности для этого в регионе есть», - отметил он.

Кроме того, речь шла о развитии пожарно-спасательного спорта. Современный пожарно-спасательный спорт – это не только соревнования, но и важнейший элемент специальной подготовки пожарных и спасателей, которые на деле демонстрируют свои профессиональные навыки. Недавно в Саранске прошли Всероссийские соревнования на Кубок Главы Мордовии, в августе в столице республики состоится Чемпионат мира среди девушек и юношей.