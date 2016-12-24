В Саранске проведут субботник на территории Юго-Западного лесопарка

22 апреля в 13:00 в рамках Всероссийской недели субботников в Саранске пройдет акция «Мы за чистоту». Ее участниками станут волонтеры регионального штаба добровольчества, представители Республиканской школы лидерства «ТИМПРО», активисты волонтерских отрядов вузов и колледжей.

Субботник охватит территорию Юго-Западного лесопарка. Место для проведения работ было определено голосованием в сообществе «Добровольцы Мордовии».

Во Всероссийскую неделю участники смогут внести свой вклад в очистку и благоустройство исторических мест, лесных массивов, городских пространств, берегов водоемов, туристических маршрутов и заповедных территорий.

Чтобы принять участие в субботнике нужно прийти к указанному времени на территорию Юго-Западного лесопарка. Всем желающим получить сертификат участника или дополнительные часы в книжке волонтера, рекомендуется зарегистрироваться на платформе Добро.рф.