В Саранске проведут субботник на территории Юго-Западного лесопарка

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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
22 апреля в 13:00 в рамках Всероссийской недели субботников в Саранске пройдет акция «Мы за чистоту». Ее участниками станут волонтеры регионального штаба добровольчества, представители Республиканской школы лидерства «ТИМПРО», активисты волонтерских отрядов вузов и колледжей.
Субботник охватит территорию Юго-Западного лесопарка. Место для проведения работ было определено голосованием в сообществе «Добровольцы Мордовии».
Во Всероссийскую неделю участники смогут внести свой вклад в очистку и благоустройство исторических мест, лесных массивов, городских пространств, берегов водоемов, туристических маршрутов и заповедных территорий.
Чтобы принять участие в субботнике нужно прийти к указанному времени на территорию Юго-Западного лесопарка. Всем желающим получить сертификат участника или дополнительные часы в книжке волонтера, рекомендуется зарегистрироваться на платформе Добро.рф.
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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
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