Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в Пасхальном богослужении

В ночь на 20 апреля во всех православных храмах Мордовии прошли праздничные Пасхальные богослужения. Литургию в Кафедральном Соборе Святого Праведного Воина Феодора Ушакова провел митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Праздничное богослужение посетил Глава Мордовии Артём Здунов.

Светлая Пасха – главное событие в году для православных христиан и самый большой православный праздник. Суть торжества заключается в том, что Иисус Христос искупил людские грехи своей смертью и своим воскресением дал надежду на жизнь после смерти.

В главном храме региона собрались несколько тысяч верующих со всех уголков республики. Людей разных возрастов, профессий и взглядов объединила вера в единого Бога, его свет и безграничную любовь к каждому. Верующие приняли участие с крестном ходе, в завершение которого были произнесено долгожданное: «Христос воскресе», «Воистину воскресе!»

Во время Пасхальной литургии в собор доставили частицу благодатного огня из Иерусалима, который привезли в регион спецрейсом. Святыня прибыла в республику в девятый раз. Представители всех муниципалитетов Мордовии из аэропорта доставили лампады с Благодатным огнем в православные храмы республики.

Христос Воскресе! Со светлой Пасхой!