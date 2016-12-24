Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в Пасхальном богослужении

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В ночь на 20 апреля во всех православных храмах Мордовии прошли праздничные Пасхальные богослужения. Литургию в Кафедральном Соборе Святого Праведного Воина Феодора Ушакова провел митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Праздничное богослужение посетил Глава Мордовии Артём Здунов.
Светлая Пасха – главное событие в году для православных христиан и самый большой православный праздник. Суть торжества заключается в том, что Иисус Христос искупил людские грехи своей смертью и своим воскресением дал надежду на жизнь после смерти.
В главном храме региона собрались несколько тысяч верующих со всех уголков республики. Людей разных возрастов, профессий и взглядов объединила вера в единого Бога, его свет и безграничную любовь к каждому. Верующие приняли участие с крестном ходе, в завершение которого были произнесено долгожданное: «Христос воскресе», «Воистину воскресе!»
Во время Пасхальной литургии в собор доставили частицу благодатного огня из Иерусалима, который привезли в регион спецрейсом. Святыня прибыла в республику в девятый раз. Представители всех муниципалитетов Мордовии из аэропорта доставили лампады с Благодатным огнем в православные храмы республики.
Христос Воскресе! Со светлой Пасхой!
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
В Мордовии чествовали работников сферы культуры