В Саранских парках проведут обработку территорий от клещей и грызунов

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По информации городской Администрации, 17 апреля в связи с данными работами будут закрыты для посещения парк им. А.С. Пушкина и парк Пролетарского района.
Парк им. А.С. Пушкина - с 17:00. Парк Пролетарского района - с 16:00.
В целом, для предупреждения возникновения и распространения заболеваний клещевым боррелиозом в Мордовии в этом сезоне будет проводиться акарицидная (противоклещевая) обработка мест массового отдыха населения (парки, скверы) на общей площади в 330 гектаров.
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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
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