В Саранских парках проведут обработку территорий от клещей и грызунов

По информации городской Администрации, 17 апреля в связи с данными работами будут закрыты для посещения парк им. А.С. Пушкина и парк Пролетарского района.

Парк им. А.С. Пушкина - с 17:00. Парк Пролетарского района - с 16:00.

В целом, для предупреждения возникновения и распространения заболеваний клещевым боррелиозом в Мордовии в этом сезоне будет проводиться акарицидная (противоклещевая) обработка мест массового отдыха населения (парки, скверы) на общей площади в 330 гектаров.