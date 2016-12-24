Изучаем мордовские языки с помощью цифровых технологий

16 апреля на площадке «Дома Знаний» в Саранске прошел цикл лекций, приуроченный к Всероссийскому Дню мордовских языков. Мероприятие собрало экспертов, студентов и всех, кому не безразлична судьба мокшанского и эрзянского языков.

«Язык — это код нашей идентичности. Сегодня мы совмещаем традиции с цифровыми технологиями. В нашем вузе была создана онлайн-школа по изучению мордовских языков. Ее слушатели развивают умения оценивать ситуации с различных позиций и формируют навыки восприятия и понимания звучащей речи на мордовских языках. Кроме того, в республике разработан чат-бот в одном из мессенджеров для перевода с русского языка на эрзянский. Этот бот позволяет генерировать перевод предложений с русского на эрзянский», — поделилась профессор кафедры родного языка и литературы МГПУ имени М.Е. Евсевьева Ольга Налдеева.

Лекторы Общества «Знание» отметили, что мордовские языки — это не просто средство общения, а живое наследие, в котором зашифрована история, традиции и мудрость народа. Их сохранение укрепляет межнациональный диалог и напоминает нам, что единство России — в ее этнокультурном многообразии.