В Саранске для цветов поставили новые металлические конструкции

В столице Мордовии работники МП «Зеленое хозяйство» проводят подготовку для украшения города цветами и цветочными композициями.

По информации саранской мэрии, на проспекте Ленина установили десять новых металлических конструкций, на которые в дальнейшем поставят чаши с цветами. В свою очередь, на Коммунистической улице в ближайшее время появятся подвесные цветочницы.

Цветочные клумбы, розарии, вазоны, пирамиды будут украшать Саранск уже в мае.