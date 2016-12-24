В Саранске для цветов поставили новые металлические конструкции

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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
В столице Мордовии работники МП «Зеленое хозяйство» проводят подготовку для украшения города цветами и цветочными композициями.
По информации саранской мэрии, на проспекте Ленина установили десять новых металлических конструкций, на которые в дальнейшем поставят чаши с цветами. В свою очередь, на Коммунистической улице в ближайшее время появятся подвесные цветочницы.
Цветочные клумбы, розарии, вазоны, пирамиды будут украшать Саранск уже в мае.
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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
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