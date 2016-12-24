Единый день открытых дверей в отраслевых кластерах «Профессионалитета»

В Мордовии прошел Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». В нем приняли участие шесть образовательно-производственных кластеров, в которые входят учебные заведения и ведущие предприятия республики.

Профориентационное мероприятие охватило более 10 тыс. человек, пришли ученики 8-11 классов и их родители. Для них провели классные часы с участие амбассадоров федпроекта, профессиональные пробы, мастер-классы и экскурсии. Будущие абитуриенты узнали, какие профессии востребованы на современном рынке труда, им рассказали о возможностях обучения и трудоустройства на ведущие предприятия республики.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется с 2022 года. Одна из его ключевых инициатив – вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практическое получение навыков, подготовка специалистов по востребованным профессиям и специальностям.

Кластеры «Профессионалитета» создаются по ключевым отраслям экономики. В Мордовии это фармацевтика, сельское хозяйство, машиностроение, кабельная промышленность, сфера услуг и металлургия. В проекте участвует шесть базовых и восемь сетевых профессиональных образовательных организаций. Студенты обучаются в современных мастерских и лабораториях. Педагоги прошли обучение и стажировки на ведущих федеральных площадках.