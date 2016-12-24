В Мордовии сотрудники полиции задержали виновного в смертельной расправе над пенсионером

7 апреля в квартире жилого дома в селе Большая Елховка было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения с признаками насильственной смерти. Страшную находку сделали родственники, пришедшие навестить пенсионера. При этом в жилище все указывало на произошедшую потасовку.

По информации МВД по РМ, при просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных на ближайших зданиях, сотрудники Управления уголовного розыска республиканского МВД и районной полиции определили круг лиц, заходивших в подъезд дома в предполагаемое время совершения преступления. Также в ходе опроса жильцов полицейские получили информацию о конфликте между потерпевшим и одним из мужчин.

Но главное - в доме погибшего было найдено и изъято ювелирное изделие, которое по словам родственников пожилого мужчины, ему не принадлежало. По обнаруженным потожировым следам специалисты Экспертно-криминалистического центра МВД по РМ идентифицировали ДНК-профиль владельца. В дальнейшем при проверке было выявлено его совпадение с лицом, сведения о котором содержались в федеральной базе данных геномной информации.

По совокупности полученной информации оперативники установили, что к преступлению причастен 33-летний дальний родственник пенсионера - неоднократно судимый персонаж, в том числе за незаконный оборот наркотиков. По месту проживания в селе Большая Елховка он отсутствовал, однако полицейские вычислили его в Атяшевском районе, и задержали.

На допросе злоумышленник признался, что во время застолья в гостях у пенсионера между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил родственника и покинул место преступления. От полученных телесных повреждений пожилой мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.