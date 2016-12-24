Индустрия красоты в Мордовии становится популярнее среди молодых предпринимателей

С начала прошлого года по апрель текущего в Мордовии создано 488 субъектов МСП в возрасте до 35 лет, чей бизнес связан с индустрией красоты. Помимо этого, в регионе предпринимательством в бьюти-сфере увлеклись еще 1135 самозанятых. Такого прироста удалось достичь благодаря реализации многочисленных мер поддержки по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Всего по России количество малых и средних предприятий в индустрии красоты превысило 113,6 тысяч. При этом больше половины вновь созданных «точек красоты» были открыты молодыми предпринимателями до 35 лет.

«Мы видим, что в индустрии красоты именно молодежь является драйвером развития. За последние три года число таких предприятий выросло на 14%. Молодые предприниматели до 35 лет активно регистрируют ИП для ведения бизнеса в этой сфере. На их долю уже приходится более 35% от всех МСП, занятых в индустрии красоты в стране», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Отметим, что сегодня популярность индустрии красоты растет и у самозанятых. По данным ФНС России, в этой сфере сейчас задействовано около 452 тысяч человек. Среди плательщиков налога на профессиональный доход сфера красоты находится на четвертом месте по популярности после услуг по ремонту, автоуслуг и IT-сферы.