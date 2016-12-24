В Мордовии рассказали о промежуточных итогах профилактической акции «Оружие-2025»

«В вас течет кровь героев!»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
16 апреля в пресс-центре РМ представители регионального МВД и Управления Росгвардии рассказали о промежуточных итогах профилактической акции «Оружие-2025». В рамках акции жители Мордовии могут добровольно сдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить денежное вознаграждение.
За 3 месяца 2025 года жители республики на возмездной основе сдали 5 единиц незаконно хранящегося оружия, 256 штук патронов различного калибра и 200 граммов пороха. Гражданам выплатили за это добро 13 тысяч рублей.
Жителей Мордовии предупредили об ответственности за незаконное хранение и оборот оружия, наказание по соответствующим статьям УК РФ предусматривает, в том числе и лишение свободы.
При этом граждане могут на безвозмездной основе передать оружие в зону специальной военной операции. Например, охотничьи ружья на передовой наши бойцы успешно используют для борьбы с вражескими дронами. Желающим поддержать наших военнослужащих требуется заполнить электронную заявку на сайте.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
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