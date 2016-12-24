В Мордовии рассказали о промежуточных итогах профилактической акции «Оружие-2025»

16 апреля в пресс-центре РМ представители регионального МВД и Управления Росгвардии рассказали о промежуточных итогах профилактической акции «Оружие-2025». В рамках акции жители Мордовии могут добровольно сдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить денежное вознаграждение.

За 3 месяца 2025 года жители республики на возмездной основе сдали 5 единиц незаконно хранящегося оружия, 256 штук патронов различного калибра и 200 граммов пороха. Гражданам выплатили за это добро 13 тысяч рублей.

Жителей Мордовии предупредили об ответственности за незаконное хранение и оборот оружия, наказание по соответствующим статьям УК РФ предусматривает, в том числе и лишение свободы.

При этом граждане могут на безвозмездной основе передать оружие в зону специальной военной операции. Например, охотничьи ружья на передовой наши бойцы успешно используют для борьбы с вражескими дронами. Желающим поддержать наших военнослужащих требуется заполнить электронную заявку на сайте.



