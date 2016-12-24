На трассе «Саранск – Сурское – Ульяновск» ремонт идет опережающими темпами

По поручению Главы Мордовии темпы ремонтных работ на автомобильной дороге Р-178 «Саранск – Сурское – Ульяновск» оценил и.о. Председателя Правительства республики Батыр Эмеев.

«Общая протяженность – 17,5 км. Самые проблемные зоны уже на финальной стадии доработки, в течение месяца завершим, - отметил в телеграм Батыр Эмеев. - Участок дороги федеральный и финансируется за счет средств Росавтодора. Ремонт включает восстановление основания методом холодной регенерации, укладку выравнивающего и верхнего слоёв покрытия. Предусмотрено также укрепление обочин, установка новых дорожных знаков и нанесение разметки.

Срок сдачи объекта был предусмотрен на 31 октября текущего года. Но, понимая большую значимость объекта, все работы будут выполнены с опережающим графиком. Планируем завершить до 1 августа».