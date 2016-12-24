В Саранске росгвардейцы задержали ревнивого парня с топором

В столице Мордовии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 24-летнего местного жителя, повредившего топором входную дверь в квартиру.

По информации ведомства, около часа ночи в дежурную часть полиции позвонили жители многоквартирного дома, расположенного в центральной части города и сообщили о подозрительном шуме в подъезде. В рамках межведомственного взаимодействия для проверки информации был направлен экипаж вневедомственный охраны Росгвардии.

Прибывшие на место правоохранители застали нетрезвого молодого человека наносящего удары топором по входной двери квартиры. Принятыми мерами дебошир был обезврежен. Сотрудникам Росгвардии он пояснил, что в квартире приятеля находится его девушка, которая не отвечает на его звонки. Ведомый ревностью, он оригинальным способом пытался привлечь к себе внимание.

Росгвардейцы передали молодого человека сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.