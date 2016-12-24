В Мордовии открылся Центр подготовки волонтеров гуманитарных миссий

В Мордовии молодогвардейцы открыли Центр подготовки волонтеров гуманитарных миссий. Здесь молодые люди смогут получить необходимые знания и навыки для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

На первом занятии будущие волонтеры познакомились с основами тактической медицины.

«Сегодня знаменательный день – мы открыли Центр подготовки волонтеров гуманитарных миссий. Первое занятие по тактической медицине прошло успешно. Уверен, что наши волонтеры получат все необходимые навыки и станут настоящими профессионалами своего дела, готовыми прийти на помощь в любой ситуации. Мы гордимся активностью нашей молодежи и будем всесторонне поддерживать их стремление делать добрые дела»,- отметил и.о. руководителя регионального штаба Молодой Гвардии «Единой России» Никита Вылегжанин.