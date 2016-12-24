«Разговоры о важном» 5 мая посвятят Дню Победы

Кравцов: урок «Разговоры о важном» 5 мая будет посвящён Победе в Великой Отечественной войне.

Школьный урок «Разговоры о важном» 5 мая будет посвящён Победе в Великой Отечественной войне, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Пятого мая во всех школах нашей страны проведём урок "Разговоры о важном", посвящённый Великой Победе», – сказал Кравцов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Кроме того, в образовательных учреждениях страны пройдут акции, посвящённые дню героев Отечества.

Источник: https://may9.ru.