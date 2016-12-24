В Саранске наградили победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по физике

10 апреля в Саранске на «Огарев Арене» состоялось закрытие Всероссийской олимпиады школьников по физике. Олимпиада имеет славную историю и традиции. В разные годы она проводилась в Оренбурге, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Казани, Тюмени, Томске и других городах нашей страны. В этом году местом проведения уже во второй раз была выбрана столица Мордовии.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие около 500 старшеклассников из 66 регионов страны. Успех на олимпиаде дает преимущества при поступлении в вузы. Победители и призеры имеют право поступать без вступительных испытаний на технические и физические специальности.

Глава Республики Мордовия Артём Здунов на церемонии закрытия олимпиады сказал: «Это одна из важнейших олимпиад всероссийского уровня. Сейчас в Саранске находятся 500 будущих лучших физиков мира. Для нас это большая честь, спасибо вам. Хочу поблагодарить также ваших родителей и наставников - это ваша большая общая победа. Желаю вам дальнейших успехов, потому что растет уровень соревнований, растет конкуренция. Уже скоро мы все вместе будем отмечать 80-летие Победы. Дай Бог всем нам Победы! Дай Бог вам жизненных побед!»

Председатель жюри, директор по довузовской подготовке Московского физико-технического института Виталий Шевченко поблагодарил Артёма Здунова, правительство региона, МГУ имени Н.П. Огарева за теплый прием и достойную организацию олимпиады.

Ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, обращаясь к талантливым молодым физикам, сказал: «Любые соревнования усиливают человека, потому что вы пробуете свои силы и учитесь побеждать. Результаты сегодняшней олимпиады не определяют всю вашу жизнь, но дают вам сильную мотивацию. Хочу пожелать, чтобы вы каждый день находили возможности развиваться и побеждать. Побеждать лично, в команде и вместе со всей нашей большой и великой страной».

Мордовию на олимпиаде представляла команда Республиканского лицея, в состав которой вошли 19 человек. Лицеисты завоевали 8 дипломов Всероссийской олимпиады школьников (Михаил Капранов, Арсений Жердев, Дмитрий Суханкин, Платон Шеин, Вера Меркулова, Егор Абашев, Даниил Назаров, Кирилл Фомин). Кроме того, девятиклассник Арсений Жердев стал лучшим в экспериментальном туре в своей параллели, за что удостоен спецприза.

В рамках заключительного этапа олимпиады проводился отбор на Международную физическую олимпиаду школьников IPhO-2026, в котором приняли участие десятиклассники лицея Егор Абашев и Даниил Назаров. По результатам отбора лучшие 30 школьников станут кандидатами в национальную сборную Российской Федерации. Результаты будут озвучены в мае. Также проводился отбор на Международную естественно-научную олимпиаду юниоров IJSO-2025. В нем принял участие девятиклассник Платон Шеин. Результаты отбора также объявят в мае.