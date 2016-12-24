Глава Мордовии выступил на расширенном заседании коллегии Минтруда России

Глава Мордовии Артём Здунов 9 апреля принял участие в работе расширенной коллегии Министерства труда и социальной защиты РФ. Заседание прошло в Москве в национальном центре «Россия».

Председатель Правительства страны Михаил Мишустин, обращаясь к участникам коллегии, подчеркнул: в 2024 году, который по инициативе Президента России Владимира Путина был объявлен Годом семьи, удалось выстроить целостную систему социальной поддержки родителей с детьми, чтобы граждане могли получить помощь государства в каждой жизненной ситуации.

«Самые эффективные и востребованные меры поддержки с текущего года продолжат предоставляться в рамках нового национального проекта «Семья», который сформирован по поручению Президента. К его подготовке привлекались ученые, эксперты, родительское сообщество. Правительство утвердило Стратегию по реализации семейной и демографической политики, которая рассчитана до 2036 года. Она направлена на создание условий, чтобы в стране было больше семей с детьми», - сказал он.

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что благодаря усилиям большой команды удалось продвинуться по многим направлениям, но впереди много сложных задач. Она также подчеркнула, что тема повышения рождаемости сегодня - это приоритет для каждого региона, и напомнила слова Владимира Путина: «Нас, россиян, должно быть больше!»

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков выступил с докладом об итогах работы министерства в минувшем году и задачах на 2025 год. «Особое внимание в нашей с вами работе - это работа с многодетными семьями. В прошлом году нам удалось сохранить позитивную тенденцию: число третьих и последующих детей увеличилось на 1,1% к предыдущему году. И социологические опросы показывают, что всё больше россиян считают идеальной моделью семьи именно многодетную семью», - сказал он. Суммарный коэффициент рождаемости по итогам минувшего года составил 1,4. Президентом страны поставлена задача переломить эту ситуацию, чтобы суммарный коэффициент рождаемости составил 1,6 к 2030 году и 1,8 - к 2036 году. «Поэтому главный ориентир сегодня - плюс один ребенок в каждой семье», - отметил Антон Котяков.

Было подчеркнуто, что перелом в демографической ситуации зависит не только от усилий социальной сферы. В основу действий должен быть положен принцип семейноцентричности. Это значит, что решение всех вопросов, включая развитие территорий, отраслей, внедрение сервисов, должно идти через призму интересов семьи.

Также на заседании коллегии выступили заместитель Председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, председатель комиссии Госсовета по направлению «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша и председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», Глава Мордовии Артём Здунов.

Руководитель Мордовии подчеркнул: «Чтобы завести семью, нужна уверенность. В том числе в том, что хватит времени и на воспитание детей, и на престарелых родителей. Поэтому главный посыл нацпроекта и нашей комиссии - максимально облегчить ситуацию на всех уровнях, вся работа должна строиться в интересах семьи». При этом Артём Здунов особо отметил важность заботы о семьях участников СВО.

Глава Мордовии рассказал, что республика разворачивает работу в направлении предоставления наемного жилья для семей, где рождается ребенок. Соответствующий региональный закон был принят в конце марта.

Также руководитель республики отметил, что важно использовать возможности всех национальных традиций и укладов, популяризировать семейные ценности через чествование семейных трудовых династий. В республике ведется работа по внедрению корпоративного демографического стандарта, созданию здравпунктов на предприятиях. Это тоже должно принести результат в ближайшем будущем.

Модератор коллегии, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отдельно поблагодарила Главу Мордовии за развитие направления детского социального питания. «Работа, которую проводит здесь Мордовия, грандиозная!» - отметила она.