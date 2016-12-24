Состоялась рабочая встреча Артёма Здунова и замминистра транспорта России Андрея Никитина

Глава Мордовии Артём Здунов 9 апреля в Москве встретился с заместителем Министра транспорта России Андреем Никитиным. Обсуждались вопросы цифровой трансформации транспортной отрасли региона.

В рамках цифровизации отрасли в Мордовии проводится целый комплекс мероприятий: размещено четыре автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств, оборудованы и введены в систему «Паутина» 242 стационарных комплекса камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, внедряется интеллектуальная транспортная система управления дорожным движением в Саранске. Эта работа будет продолжена и в текущем году.

Было отмечено, что для обеспечения деятельности интеллектуальных транспортных систем на базе ЦОДД организован Центр управления дорожным движением. Сейчас он активно внедряет диспетчеризацию служб содержания дорог, видеонаблюдение и детектирование ДТП и ЧС, систему обеспечения информационной безопасности светофорных объектов. Все это позволит значительно сократить число ДТП, увеличить пропускную способность перекрестков столицы республики и сократить время в пути для автолюбителей.

Также цифровизация активно внедряется и в сфере общественного пассажирского транспорта – он оснащается системами безналичной оплаты проезда и видеонаблюдения салонов.

В ходе встречи Андрей Никитин и Артём Здунов обсудили участие Мордовии в федеральном проекте «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящем в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».