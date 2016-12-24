Юные спортсменки из Мордовии победили в Первенстве России по футзалу

Команда «Шумбрат» из г. Ковылкино победила в Первенстве России по футзалу в возрастной категории до 12 лет. В Нижнем Новгороде юные спортсменки в финале со счетом 2:1 обыграли своих сверстниц из Кемерово и впервые в истории сумели подняться на высшую ступень пьедестала.

Глава Мордовии Артём Здунов отметил успех команды. – «Спасибо главному тренеру наших чемпионок - Глушичкин Дмитрий Васильевич, отличная подготовка. От души поздравляю!»