Игорь Комаров: «Духовный суверенитет важен так же, как государственный»

14 марта 2025 года в Ульяновске полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в 75-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО под председательством координатора, председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина. В мероприятии участвовали губернатор Ульяновской области Алексей Русских, руководители региональных парламентов – члены Ассоциации и представители молодежных парламентов округа. От Мордовии – Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин.

В повестке заседания представлено два основных вопроса: стратегия развития беспилотной авиации и реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в регионах Приволжского федерального округа. Игорь Комаров подчеркнул: «Духовный суверенитет важен так же, как государственный. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что духовно-нравственные ценности – это основа нашего общества, залог его развития. В Приволжском федеральном округе мы уделяем этому особое внимание, в том числе через окружные общественные проекты. Сегодня «Гвардеец», «Герои Отечества», Спартакиада кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья» и другие программы создают условия для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к традициям и гражданской ответственности. Мы будем и дальше поддерживать такие инициативы».

Сегодня в 13 из 14 регионов ПФО работают советы по защите традиционных ценностей при главах субъектов или исполнительных органах власти, а в 6 субъектах – также на уровне муниципалитетов.

В ходе заседания было предложено ввести в образовательные программы учреждений СПО и вузов дисциплины, формирующие у молодежи семейные ценности и ответственное отношение к родительству, уделить особое внимание сохранению русского языка, ограничив избыточное употребление иностранной лексики, и усилить работу по интеграции мигрантов.

«В рамках Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» установлено, что не менее 70% (к 2036 г. – не менее 80%) проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых госинститутами развития, должно отвечать задачам продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Эти показатели могут быть закреплены в документах стратегического планирования регионального уровня», – отметил Игорь Комаров.

Губернатор Алексей Русских поделился опытом региона: «В Ульяновской области мы выстраиваем системную политику сохранения нравственных ориентиров на всех этапах жизни человека. Большую работу проводим по патриотическому воспитанию молодежи. К примеру, для ребят действуют грантовые программы, поддерживающие волонтёрские инициативы в сфере сохранения исторической памяти. Особое внимание мы уделяем семье. Реализуем десятки проектов, объединяющих родителей и детей, прививающих традиционные ценности и ориентиры. Также работаем над тем, чтобы Ульяновская область была примером национального единства и сплочённости – наладили тесное межведомственное взаимодействие, в том числе с общественными и религиозными организациями».

Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин рассказал об опыте Мордовии в части правового регулирования вопросов укрепления духовно-нравственных ценностей. За три года в республике приняты законы о патриотическом и духовно-нравственном воспитании; об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Мордовия; о наставничестве над несовершеннолетними; о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности; об отдельных вопросах реализации пробации. «Все они создают правовые инструменты, которые в трудный момент жизни позволят человеку обрести нравственную или духовную опору», – отметил Владимир Чибиркин. Он также привел в пример несколько проектов по сохранению исторического и культурного наследия, среди них международный этнокультурный фестиваль-экспедиция «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов» и молодежный форум «Ялгат» с участием жителей Мордовии и других регионов Приволжья, а также программа адаптации для иностранных студентов «Культурный кот».

Особое направление – сохранение исторической памяти. В Год защитников Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Мордовии пройдет цикл мероприятий, посвященных боевому и трудовому подвигу жителей республики.

Координатор Ассоциации законодательных органов ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, подводя итоги заседания, отметил, что прозвучавшие предложения нашли отражение в рекомендациях и будут направлены в Федеральное Собрание Российской Федерации.