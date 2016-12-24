В Саранске прошла церемония закрытия регионального этапа Чемпионата профессионального мастерства

Глава Мордовии Артём Здунов 13 марта принял участие в торжественной церемонии закрытия регионального этапа Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы», которая состоялась в Республиканском дворце культуры.

В фойе РДК была развернута выставка, которую подготовили учреждения СПО. Она отразила все многообразие учебной и волонтерской работы в образовательных организациях. Важнейшее направление, общее для всех, - это поддержка бойцов СВО. Все колледжи и техникумы республики принимают в этом активное участие.

Глава Мордовии с большим интересом осмотрел выставку и пообщался с ребятами и их преподавателями. Студент Инсарского аграрного техникума Игорь Шлычкин показал руководителю региона печи-буржуйки и банные печи, которые изготавливаются в учебных мастерских и отправляются нашим бойцам. На счету техникума - уже более 50 таких печей, все они переданы в зону СВО.

Приветствуя участников регионального этапа конкурса, руководитель республики подчеркнул: чемпионат «Профессионалы» – самое массовое соревнование по профессиональному мастерству в нашей стране. «За три года по поручению Президента Российской Федерации необходимо создать около миллиона высокотехнологичных рабочих мест с большими зарплатами, большими компетенциями и большой конкуренцией», - сказал Артём Здунов и поблагодарил работодателей, которые взаимодействуют с образовательными организациями и помогают готовить кадры.

В региональном этапе конкурса участвовали 440 человек по 78 компетенциям, 13 из которых – для юниоров (школьников). Глава Мордовии отметил, что это уникальный опыт, который поможет молодым специалистам вырасти профессионально. «Вы уже сейчас конкурентоспособны, - сказал Артём Здунов. - Участие в этом конкурсе и интерес к рабочим профессиям - залог вашего будущего».

Первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова пожелала победителям регионального этапа достойно представить Мордовию в окружном и российском конкурсах. «Творите, дерзайте! Пусть выбранная вами профессия будет самой лучшей и самой любимой!» - сказала она.

Заместитель Председателя Правительства РМ Раиса Цыбизова отметила: при поддержке Главы Мордовии Артема Здунова республика участвует во всех федеральных программах, благодаря которым жизнь на селе становится комфортной и интересной. «Ждем вас на предприятиях республики. Мы вас обязательно поддержим!» - сказала она.

Министр образования РМ Елена Солдатова пожелала, чтобы каждый участник конкурса не только достиг высот профессионального мастерства, но и состоялся как гражданин России.