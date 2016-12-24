В Доме Республики обсудили профилактическую работу в молодежной среде

В Саранске 12 марта под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по выработке дополнительных мер профилактики деструктива среди детей и молодежи. В обсуждении приняли участие руководители правоохранительного блока, представители социальной сферы Мордовии, молодежных и правозащитных организаций.

Артём Здунов отметил, что молодые люди остаются притягательной мишенью для преступников, террористов, использующих все инструменты влияния для вовлечения подростков в криминальную активность. Чтобы минимизировать риски, необходимо продолжить системную профилактику подростковых преступлений, подключать к этому общественные, религиозные, просветительские, волонтёрские организации. Совместные усилия направить на предотвращение вовлечения детей и подростков в совершение преступлений, антиобщественных действий, диверсий, насилия в отношении сверстников.

В ходе заседания были заслушаны предложения по обсуждаемой тематике от республиканского Минобра, Госкомитета по делам молодежи, МГУ им. Огарева, Уполномоченного по делам ребенка в РМ, патриотических объединений и правоохранительного блока. Наиболее конструктивные идеи легли в основу плана дальнейшей работы межведомственной группы. Основные направления – усиление индивидуальной работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, вовлечение их в деятельность молодежных, патриотических, волонтерских организаций.

Одним из наиболее эффективных направлений воспитательной работы признано общение с молодежью ветеранов специальной военной операции. «Один разговор с нашими воинами, настоящими героями нашего времени, может дать больший эффект, чем множество лекций специалистов», - подчеркнул Глава Мордовии. Также принято решение на системной основе продолжить повышение квалификации педагогов и школьных психологов по своевременному выявлению и предотвращению случаев привлечения подростков к противоправной деятельности, обучению алгоритму действия в случае буллинга и кибербуллинга, террористической атаки, экстремистских проявлений.