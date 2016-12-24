В Мордовии наступление половодья ожидают в последнюю неделю марта

10 марта в республиканском Пресс-центре обсуждалась ситуация с предстоящим весенним паводком и принимаемых мерах по защите населенных пунктов Мордовии от подтоплений. На вопросы собравшихся ответили представители МЧС по РМ, регионального Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Гидрометцентра РМ и Верхне-Волжского бассейнового водного управления.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Сергей Репин заверил, что все силы и средства ведомства находятся в готовности для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка. Он заострил внимание на том, что лед на водоемах день ото дня становится все тоньше и опаснее, и призвал любителей рыбной ловли по возможности отказаться от выхода на водоемы. Сергей Репин также обратился к родителям с просьбой контролировать времяпрепровождения своих детей и в очередной раз объяснить им меры безопасности в период весеннего половодья и таяния льда.

«Весна в этом году, можно сказать, наступает на месяц раньше, потепление идет очень высокими темпами. Половодье ожидается с 24 марта по 2 апреля», - отметила руководитель Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Хлевина.