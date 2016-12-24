В Саранске приступят к ремонту дорог

10 марта и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев провел совещание по вопросам проведения ямочного ремонта в г.о. Саранск.



В связи с резкой сменой погодных условий и значительным потеплением остро встала проблема открывшихся на дорогах ям. Поэтому, как подчеркнул Батыр Эмеев, необходимо в самое ближайшее время выстроить и начать работы по ремонту. Подрядные организации для этих целей уже определены.



До наступления периода стабильно положительных температур, когда прогреется грунт и асфальт, решено проводить локальные работы - будут выявлены самые проблемные места, где ямы будут заделывать подходящим в каждом случае способом.

В центральной части города первоочередные улицы для ремонта - Полежаева, Ботевградская, Пролетарская, Серова, Титова и Гагарина.

На Химмаше - Александровское шоссе, Северо-восточное шоссе, а также улицы Косарева, Севастопольская и Волгоградская.

В Юго-западной части города работы начнутся на улицах Осипенко, Ленина, Пионерская, Ульянова, Энгельса, Юго-западное шоссе и Проспект 50 лет Октября.

На Светотехстрое в первую очередь отремонтируют улицы Металлургов, Лодыгина и Веселовского, а также проспект 60 лет Октября, Лямбирское шоссе.



«Мы понимаем недовольство граждан текущим состоянием дорог. Будем прикладывать максимум усилий для скорейшего улучшения ситуации. Работы подрядных организаций будут осуществляться круглосуточно», - отметил и.о. Председателя Правительства.