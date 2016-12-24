Жителей Саранска приглашают на фестиваль документального кино

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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
В кинотеатре «Россия» 19–21 марта пройдут показы фильмов в рамках III Фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев».
В программе:
- 19 марта (12+) «Что мы защищаем?» (Умай Ибрагимова). Искренний разговор о ценностях, ради которых стоит бороться.
- 20 марта (18+) «Стать «Барсом»: путь добровольца» (Екатерина Габель, Евгений Белашов). Жесткая правда о выборе, испытаниях и силе воли.
-21 марта (18+) «Вербовщики: куклы и кукловоды» (Ольга Кирий). Расследование манипуляций, которые меняют судьбы людей.
Вход свободный.
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