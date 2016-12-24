В Музее Эрьзи откроется выставка к 155-летию Федота Сычкова

13 марта в главном здании Музея Эрьзи откроется выставка «художника радости» - вернисаж «Федот Сычков. К 155-летию».

Работы народного художника Мордовии Федота Васильевича Сычкова, стоявшего у истоков мордовского профессионального изобразительного искусства, сегодня хранятся во многих музеях и в частных коллекциях России и за рубежом. Но Музей Эрьзи обладает самым большим собранием, насчитывающим около 600 живописных и графических работ мастера.

В экспозиции будет представлено около 100 произведений, при этом впервые саранская публика увидит картины из собраний Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого, Ярославского художественного музея, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Вологодской областной картинной галереи.

Выставочное пространство дополнят архивные документы, раритетные открытки, уникальные артефакты, в том числе мебель и одежда, принадлежавшая семье Сычковых.