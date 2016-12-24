В Саранске пройдет гала-концерт Республиканского фестиваля «Играй, гармонь!»

15 марта в 13.00 в Республиканском Дворце культуры состоится гала-концерт Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Играй, гармонь!».

В этом году фестиваль-конкурс посвящен Году защитника Отечества, 80-летию Великой Победы и Году исторической памяти в Республике Мордовия.

На главной сцене республики прозвучат знакомые всем наигрыши в исполнении гармонистов, задорные частушки, любимые песни. Перед началом концерта в фойе РДК свой талант смогут показать и зрители. Каждый желающий сможет исполнить любимые пени и частушки под аккомпанемент лучших гармонистов республики.

Приобрести билеты можно онлайн или в кассе РДК.