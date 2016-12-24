Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов

Глава Мордовии Артём Здунов 5 марта с рабочей поездкой приехал в село Старое Шайгово. Здесь он встретился с многодетными семьями трех близлежащих районов - Атюрьевского, Краснослободского и Старошайговского. Прошлый год в России был Годом семьи, в Мордовии по инициативе руководителя региона - Годом трудовых династий. Эта тема не перестает быть актуальной для республики, ведь семья - главная основа крепкого общества.



Артём Здунов, приветствуя участников встречи, отметил, что в Мордовии сейчас почти 7700 многодетных семей, более 400 из них проживают в трех перечисленных районах, в них воспитывается почти 1400 детей.



«Сегодня здесь собрались семьи, которые без преувеличения выполняют все установки государственной важности. Хочу от всей души поблагодарить вас за нелегкий родительский труд, достойный глубокого уважения!» - сказал Артём Здунов.



Было отмечено, что в республике существенно расширены меры поддержки многодетных семей, а с 1 января в стране стартовал новый национальный проект «Семья», инициированный Президентом России.



«На вас должны равняться!» - обратился к участникам встречи Глава Мордовии.



Семьи, большинство из которых потомственные в своих профессиях, рассказали свои истории, поделились секретами семейного счастья. Представитель каждой семьи особо отмечал, что гордится тем, что их семья многодетная.



Юлия и Алексей Клишины воспитывают троих сыновей. Для мальчишек отец – пример во всем. В 2022 году он выполнял задачи в зоне СВО. Большим подспорьем для Клишиных стала социальная выплата на погашения кредита на жилье. Юлия – потомственный учитель. Педагогический стаж семейной династии – 136 лет.



«Быть многодетной семьей - трудная задача. Но дети - это большая награда. Пример для меня - мои тетя и мама, они привили мне любовь к детям и профессии», - поделилась Юлия Клишина.



Анастасия и Сергей Вишнякова из села Новотроицкое воспитывают двух дочек и сына. Анастасия – учитель, Сергей работает в агрофирме «Новотроицкая». Родители Анастасии – Любовь Алексеевна и Николай Александрович Волковы также воспитывались в многодетных семьях. Мама – педагог, папа посвятил свою трудовую деятельность сельскому хозяйству.



«С детства мечтала пойти по педагогическим стопам мамы, воспитывать детей - важное дело. Мы гордимся, что в нашей семье прослеживаются две династии - педагогов и работников сельского хозяйства», - сказала Анастасия.



Многодетная семья Петра и Надежды Принзиных живет и работает в селе Старое Шайгово - они врачи стоматологи во втором поколении. Петр пошел по стопам матери. Учился в Нижнем Новгороде, потом в Ижевске, где ему предлагали работать, но тяга к родному району перевесила. Вернулся домой вместе с супругой. Попал в программу «земский доктор», благодаря чему семья построила собственный дом.

«С появлением детей жизнь заиграла новыми красками, появились новые цели!» - поделился Петр Принзин. А еще в семье есть особое хобби – Петр и его отец Владимир Петрович пишут прекрасные стихи. Издано уже два сборника для детей с яркими иллюстрациями и интересным содержанием. Петр зачитал стихотворение своего отца, посвященное женщинам и матерям.



«Показательный случай - человек уехал в Нижний, потом в Ижевск, но вернулся на малую родину», - подчеркнул Артём Здунов.



Супруги Алексей и Марина Святкины вместе уже 20 лет, воспитывают четверых дочерей. Алесей - учитель Красноподгорной школы имени Героя Социалистического труда П.М. Волкова и настоятель Храма в с. Русское Маскино Краснослободского района. Святкины получили субсидию и завершают строительство собственного дома. Создали мастерскую по изготовлению икон церковной утвари.



Алексей и Марина сами выросли в многодетных семьях. «Мы, как и наши родители, стремимся воспитать своих детей в любви и понимании», - отметил Алексей и поблагодарил руководство республики за заботу и внимание к многодетным семьям.



Семья Нины и Виктора Шумкиных из Атюрьевского района воспитывает двух сыновей и дочь - все творческие, спортивные, чтят традиционные ценности. Нина – заслуженный работник культуры РМ, работает директором Атюрьевской детской школы искусств. Виктор работает в АПК. «Любим свою культуру и республику», - сказала Нина Шумкина, после чего семья исполнила мордовскую песню «Луганяса келунясь».



Одна из участниц встречи Наталья Жевлакова поблагодарила за обновление старошайговской школы, которая открылась после капремонта 1 сентября. «Школьная жизнь превратилась в настоящую сказку», - сказала она.



В ходе встречи глава Старошайговского района Геннадий Мухин поблагодарил руководителя республики и его команду за то, что в районе обновлены почти все учреждения соцсферы, созданы прекрасные условия. Также было отмечено, что в последние годы удалось существенно улучшить состояние дорог и решить проблему с автобусным сообщением.