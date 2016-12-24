В Саранской мэрии рассмотрели вопросы по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья

В Администрации Саранска состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором были рассмотрены вопросы по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2025 года.

В работе комиссии принял участие временно исполняющий полномочия главы городского округа Саранск Владимир Быков, руководители всех служб жизнеобеспечения города, социально значимых организаций, сотрудники Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, представители МЧС.

По информации саранской мэрии, муниципальные организации уже приступили к работам по очистке водоотводных и дренажных труб от снега и льда, углублению водоотводных каналов и освобождению их от случайного мусора.

В городском округе ведется постоянный контроль за развитием паводковой обстановки, что позволяет своевременно выявлять проблемные участки. Сообщается, что при угрозе подтопления населенных пунктов будет организован круглосуточный мониторинг.