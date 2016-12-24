В Саранске 6 марта ряд жилых домов останутся без холодной воды

По информации городской Администрации, 6 марта с 9.30 и до окончания работ по врезке водопровода будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:



МКД:

- ул. Республиканская 40а, 49, 55, 61

- ул. Кирова 31, 33а

- ул. Красноармейская 26, 28



Дома частного сектора:

- ул. Республиканская 65 ,66, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 99

- ул. Кирова 24, 24а, 25, 29, 35, 44, 46, 48

- ул. Новая (от ул.Невского до ул.Республиканской) 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26

- ул. Грузинская (от ул.Республиканская до ул.Невского) 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53

- ул.Мордовская 5, 9, 11, 13



По возникающим вопросам следует звонить в диспетчерскую службу МП «Саранскгорводоканал» по тел: 24-17-24, 24-34-48, 23-19-56.