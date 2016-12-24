В Саранске увезли на спецстоянку «выпотрошенную» ГАЗель

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С прошлого года в столице Мордовии возобновилась работа по эвакуации разукомплектованных и брошенных транспортных средств с городских улиц и прилегающих к многоквартирным домам территорий.
По информации Администрации Саранска, очередной автомобиль был эвакуирован на специализированную автостоянку с парковочной площадки в районе здания 26а по ул. Воинова. Длительное время ГАЗель стояла здесь со спущенными колесами, без двигателя, коробки передач и другого оборудования.
После обращения в Госавтоинспекцию республики также было установлено, что госномер на указанном авто зарегистрирован на транспортное средство другой марки.
Эвакуация автомобилей производится в Саранске на основании решения специальной комиссии и не ранее, чем через 3 дня после получения владельцем уведомления о необходимости перемещения транспортного средства. В случае невозможности установить владельца, уведомление размещается непосредственного на автомашинах.
Для возвращения автомобиля собственнику необходимо предоставить правоустанавливающие документы в МБУ «ТехАрсенал» (Саранск, Александровское шоссе, 6).
Жители города могут сообщать о «забытых» или разукомплектованных авто на любой территории городского округа в районные администрации по телефонам:
- 47-25-96 – приемная администрации Ленинского района
- 55-03-26 – приемная администрации Октябрьского района
- 76-02-44 – приемная администрации Пролетарского района.
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