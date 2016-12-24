В Саранске смонтируют 15 новых остановочных павильонов

Наш город

По информации городской Администрации, новые конструкции появятся на улицах Старопосадская, Коваленко, Севастопольская, Красная, Короленко, М. Расковой и пр. 60 лет Октября.

Работы выполняет подрядная организация ООО «ПолиАрт».

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