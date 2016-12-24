В Саранске смонтируют 15 новых остановочных павильонов

Демографический приоритет
Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
По информации городской Администрации, новые конструкции появятся на улицах Старопосадская, Коваленко, Севастопольская, Красная, Короленко, М. Расковой и пр. 60 лет Октября.
Работы выполняет подрядная организация ООО «ПолиАрт».
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»