Мордовия отметит масштабной выставкой 80-летие республиканского Дома народного творчества

4 марта в Выставочном зале Музея Эрьзи (ул. Советская, д. 29) откроется выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства Мордовии «Творчество рождает радость», посвященная 80-летию со дня образования Дома народного творчества Республики Мордовия.

Экспозиция включает в себя более 200 работ самодеятельных мастеров из 22 районов республики и Саранска, а также работы известных вышивальщиц (А. М. Масловой, О. Д. Шереметовой) из фондов Музея Эрьзи.

Среди экспонатов – национальная вышивка, теньгушевская семицветка, тавлинская резная игрушка, знаменитые урусовские валенки и другие изделия, ставшие культурными брендами Мордовии.