В Мордовии в этом году будет благоустроена 31 общественная территория

В 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Мордовии будет благоустроена 31 общественная территория.

В данный момент ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядчиков, ответственных за реализацию этого проекта. Выбор подрядчиков — процесс крайне важный, ведь от их профессионализма и опыта напрямую зависит качество исполнения работ и соответствие конечного результата заявленным стандартам.

Предполагается, что обновленные общественные пространства будут включать в себя не только традиционные элементы благоустройства, такие как озеленение, установка скамеек и освещения, но и современные, функциональные решения, ориентированные на потребности разных групп населения. Это могут быть детские и спортивные площадки с современным безопасным покрытием, зоны для отдыха с удобными беседками, велодорожки и пешеходные аллеи, оборудованные места для выгула собак.

Проекты благоустройства учитывают специфику каждой территории. Так, например, в городских парках планируется создание зон для проведения массовых мероприятий, а в сельских поселениях — уютных скверов для общения и отдыха жителей. Предполагается также установка арт-объектов, которые станут своеобразными визитной карточкой каждого обновленного пространства.