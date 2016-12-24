В Саранске завершили работы по замене водопровода по ул. Пушкина

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Саранский Горводоканал в этом году приступил к реализации производственной программы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в Пролетарском районе.
По информации городской Администрации, в настоящее время уже завершены работы по замене водопровода по ул. Пушкина. Старые стальные трубы здесь поменяли на современные полиэтиленовые с длительным сроком эксплуатации. При этом использовался бестраншейный метод горизонтально направленного бурения – это позволило заменить трубы без существенного ущерба для территории.
Заключительным этапом работ стала установка колодцев и присоединение к обновленной сети водоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Пушкина.
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