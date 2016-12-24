Бывший заместитель главы Ковылкинского района подозревается в получении взяток от предпринимателей

По информации Следственного комитета по РМ, в Ковылкинском районе бывший заместитель главы по архитектуре, строительству и ЖКХ подозревается в получении взяток от предпринимателей в крупном размере. Факты противоправной деятельности чиновника в феврале этого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили сотрудники УЭБиПК МВД по РМ.

По данным следствия, в 2022 году на своем посту заместитель главы получил от директора коммерческой компании взятку в размере 200 тысяч рублей за обеспечение контракта на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту трех школ в районе и своевременную оплату.

По второму эпизоду размер взятки составлял уже более 300 тысяч рублей. Эти деньги районному чиновнику передал директор другой проектной коммерческой организации за совершение аналогичных действий по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту трех других школ в районе и благосклонный контроль при обновлении дорог по трем улицам в городе Ковылкино.

Деньги фигуранту дела перечислялись на банковскую карту. В настоящее время 42-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении директоров коммерческих организаций также возбуждены уголовные дела за дачу взятки.