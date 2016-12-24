В Мордовии судебные приставы выдворили с начала года 11 нелегальных мигрантов

11 иностранцев, находившихся в России незаконно, в текущем году были выдворены из страны судебными приставами Мордовии. Решения о принудительном выдворении принимались судами, а исполнение проходило под контролем сотрудников Управления ФССП по РМ.

Мигранты отправились на родину в Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Киргизию, Болгарию и Молдову.

При этом, нелегальное пребывание в России грозит не только штрафами, но и запретом на въезд в страну на срок до 10 лет.