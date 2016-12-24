В Саранске бродячих собак ловит Ульяновская организация по защите животных

По информации городской Администрации, в Саранске с 22 февраля услуги по обращению с животными без владельцев на основании заключенного муниципального контракта оказывает Ульяновская региональная благотворительная общественная организация по защите животных «Подарок судьбы» (ИП Подшивалова Ирина Николаевна).

Прием заявок от жителей города для оперативного реагирования специальных служб на скопление безнадзорных животных (собак) ведется номеру 392-777 круглосуточно и без выходных.

Также напоминается, что в столице Мордовии по адресу ул. Пролетарская, 121а работает приют для безнадзорных животных, где живут собаки, которые ждут своих будущих хозяев. Взять четвероногого друга из приюта может любой желающий.