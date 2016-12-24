В Музее Победы готовят масштабные выставки к юбилею Победы

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что особое внимание будет уделено маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

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Музей Победы представит выставку «Путь к Победе», которая станет одним из ключевых событий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в телеграм-канале.

«Одним из центральных событий станет выставка «Путь к Победе». Шесть «оживших» диорам с уникальными кинопоказами позволят посетителям глубже погрузиться в историю. Важно, что к подготовке экспозиции присоединятся около 100 учреждений из ассоциации военных и исторически-военных музеев», – сказано в сообщении.

Ольга Любимова отметила, что особое внимание будет уделено маршалу Советского Союза Георгию Жукову. В честь юбилея Победы филиал музея, посвященный его жизни и достижениям, готовит крупные проекты. «Берлинская операция. Решающий удар» и «Маршал Победы» расскажут о личности великого полководца.

«В России сложилась большая и сплоченная семья музеев, хранящих память о героическом прошлом нашей страны. Каждая новая экспозиция – это не просто взгляд в историю, но и отражение нашего времени, связь поколений и напоминание о ценности мира», – добавила министр.

Она подчеркнула, что министерство культуры продолжает поддерживать инициативы, ориентированные на сохранность исторического наследия, и открыто к дальнейшему сотрудничеству с музеем для воплощения важных проектов в год 80-летия Победы.

Источник: https://may9.ru.