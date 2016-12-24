В Саранске пройдет весенняя ярмарка подарков и сувениров

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии и региональный Центр «Мой бизнес» при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» проведут в Саранске весеннюю ярмарку подарков и сувениров. 6 марта она начнет свою работу в двух крупнейших торговых центрах столицы Мордовии.



Праздничную продукцию собственного производства на ярмарке представят не только самозанятые, но и субъекты малого и среднего бизнеса. Талантливые мастера Мордовии предложат гостям и жителям Саранска подарки, а также сувенирную продукцию на любой вкус.



Весенняя ярмарка «Мой бизнес» пройдет с 6 по 8 марта. Заявки принимаются до 27 февраля включительно.



Для участия необходима обязательная регистрация по ссылке: https://clck.ru/3GcSCU.



Уточняется, что мероприятие для участников пройдет на условиях софинансирования. Более подробная информация по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77 (доб. 616).