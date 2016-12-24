Зимняя Туриада завершилась в Самаре

21 февраля 2025 года в Самарской области завершилось Первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях – зимний этап «Туриады», которая проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

С 18 по 21 февраля на базе спортивной школы «Чайка» за победу боролись 236 спортсменов из всех 14 регионов округа. Они соревновались в эстафетной гонке, личных гонках, гонках в связке и групповых гонках на лыжах с преодолением туристических препятствий. В рамках турнира также был проведен зимний Кубок ПФО.

По итогам четырех дней определились победители и призеры соревнований в командном зачёте. Среди юношей и девушек (14-15 лет) 1 место заняла команда из Удмуртской Республики, 2 место – команда из Оренбургской области, 3 место у команды из Республики Марий Эл. Среди юниоров и юниорок (16-21 год) победила команда из Республики Марий Эл, 2 место заняла команда из Удмуртской Республики, 3 место взяла команда из Самарской области.

Подробнее ознакомиться с результатами соревнований можно по ссылке.

Результаты Первенства будут учитываться в общекомандном зачете 12-го окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада», который по традиции пройдет в мае в г. Хвалынске Саратовской области.