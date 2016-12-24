Предпринимателям Мордовии рассказали, что нужно для успешного бизнеса

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с центром «Мой бизнес» поддерживает малый и средний бизнес. По национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» в центре прошел семинар «Бизнес на эмоциях или неуспешный успех. Приглашение на честный разговор».

Спикер встречи Наталья Ивлиева поделилась своим многолетним опытом в сфере бизнеса. С участниками семинара руководитель бухгалтерского аутсорсинга, франчайзи одной из ведущих международных бухгалтерских компании в Саранске обсудила общечеловеческие вопросы в бизнесе, поговорили о пользе и вреде эмоций в бизнесе, и как вред превращать в пользу.

«Простым языком рассказала о сложных для понимания вещах в сфере предпринимательства, - рассказала Наталья Ивлиева. - Обменялась опытом с участниками, ответила на интересующие вопросы, ответы на которые помогут принять правильные решения для качественных изменений в бизнесе».

Об этих и других мерах государственной поддержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.