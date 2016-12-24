В Мордовии злоумышленники вымогают деньги под угрозой распространения интимных фотографий своих жертв

По данным МВД по РМ, с начала текущего года в Мордовии зарегистрировано четыре факта вымогательства денежных средств под угрозой распространения интимных фотографий. При этом жертвами преступлений стали двое несовершеннолетних, а также 22-летняя девушка и 28-летний молодой человек.

По информации полицейских, схема совершения преступлений во всех случаях совпадала. Потерпевшие завязывали знакомства в интернете, и с течением времени переписка с виртуальными парнями/подругами приобретала у них уже доверительный характер. По просьбе они даже делились своими личными фотографиями интимного содержания.

Заполучив компромат, «милые собеседники» сразу же начинали требовать от доверчивых жертв различные суммы денежных средств, угрожая в случае отказа растиражировать интимные фото в социальных сетях.

В настоящий момент по фактам вымогательства возбуждены уголовные дела. Проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления.