В Саранске на полгода перекроют улицу Республиканскую

По информации городской Администрации, в связи с выполнением строительно-монтажных работ по реконструкции канализационных сетей Юго-Западной части Саранска, с 8:00 21 февраля 2025 года до 23:00 1 сентября 2025 года на ул. Республиканская от ул. Серова до ул. Гагарина будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств.

Сообщается, что при выполнении работ перекрытие подъездных путей к жилым домам не планируется, прорабатываются все возможные варианты резервных выездов как для спецтехники, так и для частного транспорта.