В Саранске на Юго-Западе перекроют дороги для очистки от снега

По информации городской Администрации, в столице Мордовии для уборки снега и наледи будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на некоторых участках улично-дорожной сети.

Ограничивается движение и исключается стоянка транспортных средств на следующих участках:

- с 8:00 21 февраля до 7: 00 22 февраля на ул. Серадзской от ул. Попова до пр. 50 лет Октября (четная и нечетная сторона)

- с 8:00 21 февраля до 7:00 22 февраля на ул. М. Расковой от пр. 50 лет Октября до ул. Ульянова (нечетная сторона)

- с 8:00 22 февраля до 7:00 23 февраля на ул. Серадзской от ул. Попова до ул. Ульянова (четная и нечетная сторона).

Исключения составят общественный транспорт и спецмашины.